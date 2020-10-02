Месси против трансфера Депая в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси против перехода форварда «Лиона» Мемфиса Депая в каталонский клуб, сообщает beIN Sports со ссылкой на Don Balon.
Аргентинец хочет, чтобы Усман Дембеле, которого «Барселона» может продать в «Манчестер Юнайтед», остался в стане сине-гранатовых. При этом отмечалось, что трансфер Депая в «Барселону» возможен, если каталонцев покинет Дембеле.
Ранее сообщалось, что Депай — главная трансферная цель главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Условия личного контракта Депая были согласованы ещё несколько недель назад.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мемфис Депай провёл за «Лион» 5 матчей, забил 4 мяча и получил одну жёлтую карточку.
- 2 октября 2020
-
08:43
-
08:32
-
07:55
-
07:26
-
06:48
-
06:30
-
06:16
-
05:58
-
05:36
-
05:21
-
04:32
-
04:03
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
02:22
-
01:43
-
01:23
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:02
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:39
-
23:31
-
23:23
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:57
-
22:42
-
22:37