Месси против трансфера Депая в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси против перехода форварда «Лиона» Мемфиса Депая в каталонский клуб, сообщает beIN Sports со ссылкой на Don Balon.

Аргентинец хочет, чтобы Усман Дембеле, которого «Барселона» может продать в «Манчестер Юнайтед», остался в стане сине-гранатовых. При этом отмечалось, что трансфер Депая в «Барселону» возможен, если каталонцев покинет Дембеле.

Ранее сообщалось, что Депай — главная трансферная цель главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Условия личного контракта Депая были согласованы ещё несколько недель назад.

Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мемфис Депай провёл за «Лион» 5 матчей, забил 4 мяча и получил одну жёлтую карточку.