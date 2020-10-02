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Бруну Фернандеш: из-за Роналду командой моей мечты в Англии был «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш: из-за Роналду командой моей мечты в Англии был «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о давней симпатии к «дьяволам» и нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Кто выиграет «Золотой мяч» в этому году? Кто забивает лучшие мячи? Кто является лучшим в истории? Я всегда был из команды Криштиану, мой брат – из команды Месси.

В Португалии не всегда можно было найти джерси команд английской Премьер-лиги, и если тебе это удавалось, то это было очень дорого. Однажды мы пошли в магазин Nike, и папа разрешил купить нам две майки. Это было серьёзное решение, понимаете?

Мой брат выбрал жёлтую форму «Барселоны» из-за Месси. Что касается меня… Ну, я горд признаться, что даже тогда находился на более продвинутом уровне.

Конечно, я выбрал форму «Манчестер Юнайтед». Я до сих пор прекрасно помню эту футболку. Синяя с одной белой полосой, а ещё немного красного цвета.

Из-за Криштиану командой моей мечты в Англии был «Манчестер Юнайтед», – цитирует Фернандеша The Players’ Tribune.

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