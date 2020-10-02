Дуглас Сантос: всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на критику судей от «Спартака» и поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».



«Мы никогда не ощущали поддержку арбитров. Просто когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Думаю, всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удаётся побеждать и завоевывать награды. Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Всё потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя.



Помню, что каждый матч со «Спартаком» был особенным. Это та категория игр, когда тебе недостаточно одной только техники — нужна сила воли и физическая мощь. В тех играх мы всё сделали правильно. Но страница перевёрнута, теперь новый сезон, и нам нужно думать о том, чтобы сделать всё так же хорошо и даже лучше, чтобы продолжить побеждать», — цитирует Сантоса «Спорт-экспресс».

Дуглас Сантос: в прошлом году у «Зенита» была сложная группа в ЛЧ. В этом точно такая же