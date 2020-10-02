Дарио Срна: это одна из самых тяжелых групп, которую «Шахтёр» когда-либо получал в ЛЧ

Бывший защитник «Шахтёра» и директор по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.



«Это одна из самых тяжелых групп, которую «Шахтёр» когда-либо получал в Лиге чемпионов. Но мы понимали, что в таком турнире лёгких соперников не бывает. Все находятся в одинаковых условиях, нужно выходить и играть, биться за свои очки.



«Реал», «Интер», «Шахтёр», «Боруссия» М – это команды, которые имеют опыт выступления в Лиге чемпионов. Мы уже играли и с «Реалом», и с «Интером». С Мёнхенгладбахом еще нет. Повторюсь, это одна из самых сложных групп, которые «Шахтёр» получал. Будет очень тяжело, но мы будем биться за свои очки и проход дальше.



Боруссия – это хорошая команда, которая уже на протяжении нескольких лет демонстрирует качественный футбол. Будет интересно, важно сделать анализ и двигаться дальше. Я могу пообещать всем, что никто не сможет легко отобрать очки у «Шахтёра», — цитирует Дарио пресс-служба «Шахтёра».

Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтёре»