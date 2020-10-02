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Мирзов из «Спартака» сегодня перейдёт в «Химки»

Мирзов из «Спартака» сегодня перейдёт в «Химки»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов в ближайшие часы прибудет в офис футбольного клуба «Химки». Об этом сообщил «Чемпионату» источник в подмосковной команде и собеседник в «Спартаке».

«Он будет арендован до конца сезона. Сегодня Мирзов приступит к тренировкам с командой», — сказал источник в подмосковной команде.

Собеседник в «Спартаке» также подтвердил информацию об арендном соглашении игрока с «Химками».

«Чемпионат» обратился в пресс-службу «Спартака»и «Химок».

Накануне портал Metaratings сообщил о планах «Химок» арендовать Мирзова у «Спартака», добавив, что на игрока также претендовали «Ростов» и «Урал».

Резиуан перебрался в стан красно-белых в 2019 году из «Ростова» за € 4 млн. Мирзов дебютировал в «Спартаке» в матче против «Тамбова», провёл в составе московского клуба 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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