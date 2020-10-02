Одно из объединений болельщиков «Спартака» вышло из состава «Фратрии»

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group в своём телеграм-канале выступило с заявлением о выходе из состава «Фратрии».



«Мы – объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group и ряд поддержавших нас коллективов – спешим довести до вас важную информацию! После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков «Фратрия».



Мы продолжаем двигаться своим курсом. Уверены, что накопленный нами опыт в поддержке команды, социальной активности, благотворительной деятельности, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, позволит нам и далее прославлять славное имя спартаковских болельщиков! В связи с нашим выходом из «Фратрии» просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака». Мы убедительно просим представителей СМИ и многочисленных блогеров не спекулировать на данной теме! Мы были и есть единая трибуна – с общей целью поддержки и отстаивания интересов «Спартака». Везде и всегда!» — говорится в заявлении.

«Спартак» хочет вернуть оригинальный ромбик! Как и когда это произойдёт? К традициям планируют возвращаться постепенно.