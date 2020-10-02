Медведев оценил группу «Зенита» в Лиге чемпионов и ответил спортивному директору «Лацио»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, а также прокомментировал высказывание представителя «Лацио». Помимо «орлов» с сине-бело-голубыми поборются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».



«Любая жеребьёвка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвёртый клуб Италии, а «Брюгге» — чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году. В каждом матче надо будет сражаться и отдавать всё, что есть. Ждём календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена ещё раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.



Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», — приводит слова Медведева Sport24.

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