Тедеско: прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о причинах своего выбора в пользу красно-белых и первых результатах клуба.



«Я посмотрел несколько матчей, увидел очень молодую команду. И важно было понять, чего от меня ждёт клуб. Если бы передо мной поставили задачу сразу выйти в Лигу чемпионов, я бы честно сказал, что это слишком сложно. Но мне сказали, что нужно в первую очередь развивать молодых игроков, построить команду — и дать результат в следующем сезоне. Такой подход меня устроил. И, конечно, для меня было честью оказаться в клубе с такой богатой историей и таким количеством великолепных болельщиков.



Я рад, что наша работа здесь приносит плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.



Впереди серьёзная проверка — матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

Тедеско: я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее