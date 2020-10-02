Тедеско: в «Cпартаке» я стал ближе к футболу, о котором мечтаю

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о доверии к команде и штабу красно-белых.
«Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками «Спартака» даёт мне многое. Это касается и российских ребят — Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями.
Макс Урванчки намного больше, чем просто тренер вратарей. А Андреас Хинкель больше чем ассистент. Это связано с тем, что у нас нет отдельного видеоаналитика или второго помощника. Но мы пошли на это осознанно. Ведь, как я уже сказал, чем больше людей, тем больше приходится жонглировать. Лучше иметь три мнения, чем семь. В противном случае продуктивность теряется. Со временем я пришёл именно к такому выводу.
Главное — мы доверяем друг другу. Условно говоря, я без сомнений доверю Андреасу или Максу пару недель заботиться о моей дочери, если вдруг понадобится. А если мы спорим, то только по делу. До «Спартака» я работал с каждым из них в отдельности, но не сомневался, что между собой они тоже поладят. Так и получилось», — цитирует специалиста пресс-служба «Спартака».
- 2 октября 2020
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