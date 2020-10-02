ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в групповом этапе ЛЕ
Определились соперники ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021.
«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 состоялась в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. На групповой стадии Лиги Европы сыграет всего один российский клуб — ЦСКА. Ещё две команды – «Динамо» и «Ростов» – боролись за выход в групповую стадию, но не сумели преодолеть квалификацию. Бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а жёлто-синие – «Маккаби» из Хайфы (1:2).
По итогам сезона-2019/2020 ЦСКА занял в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.
Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы. ЦСКА узнал соперников
Слава богу, не «Лудогорец»!
- 2 октября 2020
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