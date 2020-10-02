Тедеско: футбол — не игровая приставка, где ты ставишь футболиста на любую позицию

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ротацию «Спартака».
«Илья Голосов очень умный парень. Всегда тренируется на сто процентов, может играть как левой, так и правой ногой. Совершает подачи обеими ногами. Не забываем, что Илья 2001 года рождения. Может прогрессировать во всех составляющих.
Как я уже говорил, у нас на данный момент четыре-пять отличных нападающих в обойме. При всем желании играют двое или трое постоянно. Вы спрашиваете, почему кто-либо не играет? Почему не спрашиваете, почему кто-то играет? Хорошо, что есть возможность ротации. Можно подобрать оптимальный состав на каждый матч. У Соболева в последнюю неделю были небольшие проблемы со здоровьем.
Роман Зобнин – универсальный футболист, хорошо играющий и в центре, и на правом фланге. Футбол — не игровая приставка, где ты ставишь футболиста на любую позицию, всегда нужен диалог и общение», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 2 октября 2020
-
14:57
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:13
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
12:56
-
12:50
-
12:38
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
11:58
-
11:44
-
11:34
-
11:31
-
11:14
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:35
-
09:17
-
08:43