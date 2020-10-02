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Футбол, «Спартак» — «Локомотив» (U-10). Финальный матч
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Тедеско: футбол — не игровая приставка, где ты ставишь футболиста на любую позицию

Тедеско: футбол — не игровая приставка, где ты ставишь футболиста на любую позицию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ротацию «Спартака».

«Илья Голосов очень умный парень. Всегда тренируется на сто процентов, может играть как левой, так и правой ногой. Совершает подачи обеими ногами. Не забываем, что Илья 2001 года рождения. Может прогрессировать во всех составляющих.

Как я уже говорил, у нас на данный момент четыре-пять отличных нападающих в обойме. При всем желании играют двое или трое постоянно. Вы спрашиваете, почему кто-либо не играет? Почему не спрашиваете, почему кто-то играет? Хорошо, что есть возможность ротации. Можно подобрать оптимальный состав на каждый матч. У Соболева в последнюю неделю были небольшие проблемы со здоровьем.

Роман Зобнин – универсальный футболист, хорошо играющий и в центре, и на правом фланге. Футбол — не игровая приставка, где ты ставишь футболиста на любую позицию, всегда нужен диалог и общение», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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