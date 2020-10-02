Расходы РФС за 2019 год превысили доходы, 47% средств – на сборные

Доходы РФС за 2019 год составили 3,976 млрд рублей, расходы – 4,001 млрд, говорится в финансовом отчёте Российского футбольного союза.
Коммерческие доходы в размере 2,912 млрд рублей (73% от общей суммы) поступили от спонсорских контрактов и рекламодателей, продажи прав на телетрансляции и реализации билетов. Целевые поступления составили 27% – 1,064 млрд.
Статьи расходов организации – это сборные команды России (47% от общей суммы), программы развития (21%), проведение внутренних соревнований, судейство, инспектирование, коммерческие расходы (все вместе – 18%), налоги, сборы и финансовые расходы (все вместе – 8%), административно-управленческие расходы (6%).
Ранее в бюджете РФС на 2019 год были запланированы доходы в размере 4,37 млрд рублей, расходы – 4,48 млрд.
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