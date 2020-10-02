Ярошик: ЦСКА должен выходить в плей-офф. С такими командами можно и нужно играть

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.



«В этой группе нет явного фаворита. Но ЦСКА обязательно должен выходить в плей-офф. С такими командами можно и нужно играть.



Не так важно, с какого места выходить из группы. Главное — показать достойный уровень в каждой игре. В прошлом сезоне некоторые футболисты впервые играли в еврокубках, на этот раз у них уже есть хоть какой-то опыт.



У каждого болельщика своё предпочтение. Одни ходят сильных, другие — слабых. Нынешние оппоненты не самые слабые — скорее ровные. Как только ЦСКА выйдет из группы, непременно получит соперника сильнее.



ЦСКА нужно реабилитироваться за прошлую еврокубковую кампанию. Игрокам нужно напомнить, что они выступают не только за себя — они играют за клуб и преданных фанатов. Вот с таким настроем нужно выходить и побеждать в каждом матче», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



ЦСКА попал в группу K, где сыграет с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).

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