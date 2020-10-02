Валерий Газзаев — о жеребьёвке ЛЕ: ЦСКА должен ставить задачу выйти с первого места
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.
«Нормальная группа. ЦСКА является фаворитом вместе с загребским «Динамо». «Армейцы» должны ставить задачу выйти с первого места. В любом случае команда должна выходить в плей-офф, других мнений быть не может. С «Динамо» будут самые сложные матчи, очень хорошая команда, которая себя здорово проявляет. Хорваты поставляют футболистов в лучшие лиги Европы, поэтому матчи будут непростые», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
2 октября состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА попал в группу K, где сыграет с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).
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- 2 октября 2020
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