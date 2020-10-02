Грушевский: год назад ЦСКА подарил много тем для троллинга. Уверен, в этот раз не подарит

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».



«Мощная группа нам выпала. Даже хорошо, что у нас такие серьёзные соперники. Если вспоминать прошлогоднее выступление, когда мы разгромно проиграли «Лудогорцу», уступили «Ференцварошу», мы подарили много тем для троллинга. На этот раз нет ощущения, что группа из разряда «не бей лежачего», где ЦСКА должен всех громить.



Нас ждут интересные матчи. Нет ярковыраженного фаворита, как и аутсайдера. От того, как будет выглядеть ЦСКА, будет понятно, насколько удачна эта жеребьёвка. У меня хорошее предчувствие. Уверен, что на этот раз мы не подарим благодатный материал для повторения троллинга», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.