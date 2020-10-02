Моуринью — Саутгейту: Гэри, обещаю, Кейн не сыграет в товарищеских матчах до конца сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» из Хайфы (7:2) обратился к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.
Напомним, Саутгейт внёс нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в заявку национальной команды на товарищескую игру с Уэльсом (8 октября), а также матчи Лиги наций с Бельгией (11 октября) и Данией (14 октября). Ранее Моуринью призвал специалиста не злоупотреблять игроком в предстоящих матчах и дать ему отдохнуть. В матче с «Маккаби» Кейн оформил хет-трик.
«Матч с „Маккаби“ был принципиальным для нас. На кону стояло несколько миллионов фунтов и выход в групповой турнир. Я могу пообещать Стиву Холланду и Гэри не завидовать. И могу пообещать моему другу Гэри, что Гарри Кейн не сыграет ни минуты в товарищеских матчах до конца сезона», — приводит слова Моуринью Daily Mail.
- 2 октября 2020
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