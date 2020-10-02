«Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки» на правах аренды

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки» на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Желаем Резиуану удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Мирзов перейдёт из «Спартака» в «Химки» сегодня, 2 октября.



Резиуан перебрался в стан красно-белых в 2019 году из «Ростова» за € 4 млн. Мирзов дебютировал в «Спартаке» в матче с «Тамбовом», провёл в составе московского клуба 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одной встрече Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.