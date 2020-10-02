Игроки сборной России попытались угадать партнёров по команде по детской фотографии. Видео

Игроки сборной России Артём Дзюба, Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский и Антон Миранчук попытались узнать партнёров по национальной команде по фотографии из детства.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале сборной России.



Все ближайшие встречи российской сборной состоятся в Москве. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:15 мск.



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.



Напомним, в предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2).