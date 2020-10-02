У Георгия Щенникова выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра

Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Футболист прошёл медицинское обследование в связи с повреждением, полученным на одной из тренировок. У Щенникова выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра. Россиянин не полетел с командой в Екатеринбург на матч чемпионата России с «Уралом» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе. О возвращении защитника в общую группу ЦСКА будет сообщено позднее.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. ЦСКА набрал 16 очков в 9 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (10) — на 11-м месте.