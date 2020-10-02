Роман Зобнин: если будет предложение от «Аталанты», точно не откажусь

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«Если будет предложение, от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это всё совпадет, то я только за.

Грубо говоря, меня за пять миллионов никто не продаст. А за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить. Потому что они возьмут за пять такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но есть предложение из Европы, идёшь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи", — приводит слова Зобнина сайт телеканала «Матч ТВ».