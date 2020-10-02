Понсе: позовёт какой-нибудь западный топ, тогда и будем говорить об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о потенциальном трансфере.
«Обсуждал ли вариант со сменой клуба? Нет, потому что ничего серьёзного не было. Конечно, что-то появлялось, но до того, чтобы сесть, рассмотреть вариант и подумать об уходе, дело не доходило. Мне всё нравится в «Спартаке», доволен работой с тренером, его требованиями, тем, в какой футбол играем. Хорошо, что выхожу на поле почти во всех матчах. Поэтому даже мысли об уходе из «Спартака» ни у меня, ни у членов моей семьи не возникало.
Как и каждый мальчишка, в детстве мечтал выступать в мировых топ-клубах. Но, повторю, сейчас меня всё полностью устраивает здесь. Играть за этот клуб и показывать результат — это супер, потому что за тобой следят столько болельщиков. Если позовёт какой-нибудь западный топ, вот тогда и будем говорить о возможном уходе. А пока полностью сосредоточен на выступлениях за «Спартак», — цитирует Понсе „Спорт-экспресс“.
- 2 октября 2020
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