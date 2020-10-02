Ещенко — об истории с лайком: Ребров тоже хотел поставить, не успел. Так бы втроём уехали
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями об отстранении от основной команды вместе с хавбеком Денисом Глушаковым за поставленный лайк под постом артиста Дмитрия Назарова со стихом, в котором актёр призывал уволить тренера.
«После лайка всё выясняли, пообщались. Да, лайк был. Причину моего отстранения и так все знают, а это был повод. Я вообще не понял, что там Назаров сказал. Потом я ему позвонил, он говорит: „А ты что лайк ставишь? Я это для публики пишу“. Да я и не слушал и поставил.
Мы как раз в этот день были на дне рождения у ребёнка Бокетти. И Ребров тоже залез, хотел поставить лайк, не успел, так бы мы втроём уехали. Зато второе место за дубль», — рассказал Ещенко в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 2 октября 2020
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