Семак: «Спартак» стал сильнее, он – один из претендентов на победу в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» в преддверии очного матча Российской Премьер-Лиги.
«Безусловно, „Спартак“ стал сильнее. Сейчас другое настроение. Команда идёт в лидерах, хорошо укрепилась. Приглашение одного Кокорина чего стоит. Я перед стартом сезона сказал, что «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате, как мы, как другие московские клубы. Сейчас уровень конкуренции повысился. Думаю, что четыре-пять команд сейчас точно могут бороться за первое место.
Саша Кокорин — прекрасный футболист, один из лучших в России, но в одном конкретном матче всё может сложиться по-разному. Каждый футболист может сыграть ниже своих возможностей. Но если брать уровень Кокорина – это топ-игрок, я всегда это говорил. Это очень серьёзное усиление для московского клуба», — сказал Семак в интервью на канале «Спорт день за днём» в YouTube.
- 2 октября 2020
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:45
-
17:37
-
17:16
-
17:07
-
16:56
-
16:39
-
16:36
-
16:09
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:31