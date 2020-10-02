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Семак: «Спартак» стал сильнее, он – один из претендентов на победу в РПЛ

Семак: «Спартак» стал сильнее, он – один из претендентов на победу в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» в преддверии очного матча Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, „Спартак“ стал сильнее. Сейчас другое настроение. Команда идёт в лидерах, хорошо укрепилась. Приглашение одного Кокорина чего стоит. Я перед стартом сезона сказал, что «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате, как мы, как другие московские клубы. Сейчас уровень конкуренции повысился. Думаю, что четыре-пять команд сейчас точно могут бороться за первое место.

Саша Кокорин — прекрасный футболист, один из лучших в России, но в одном конкретном матче всё может сложиться по-разному. Каждый футболист может сыграть ниже своих возможностей. Но если брать уровень Кокорина – это топ-игрок, я всегда это говорил. Это очень серьёзное усиление для московского клуба», — сказал Семак в интервью на канале «Спорт день за днём» в YouTube.

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