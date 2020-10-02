Ещенко: на матч с ЦСКА в футболке с изображением коня не выйду, они правильно себя ведут

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о вызове на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета из-за скандальной футболки с изображением медведя после матча полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2).



«Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила. Прошло совещание, дали три игры и сказали: „Надо было тебе ещё на чемпионат дать“. Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: „Надо было сказать, как есть“.



Я так понял, что это восприняли как провокацию. Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке и всё. Жену поблагодарил.



Почему не вышел на матч ЦСКА в футболке с изображением коня? Потому что они себя правильно ведут, в отличие от некоторых. Нормально говорят о сопернике», — сказал Ещенко в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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