«Реал» объявил о переходе Майораля в «Рому» на правах аренды

«Реал» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Борхи Майораля в «Рому» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года.

Майораль является воспитанником «сливочных», поэтому он находится в системе клуба с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий провёл в аренде в «Леванте». Форвард провёл 36 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Рома» набрала 1 очко в 2 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (6). В следующем туре римский клуб сыграет на выезде с «Удинезе». Матч состоится завтра, 3 октября. В прошлом сезоне «Рома» заняла пятое место в чемпионате Италии. Чемпионом страны стал «Ювентус».