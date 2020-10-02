Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп перешёл в «Вольфсбург» на правах аренды

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп на правах аренды перешёл в «Вольфсбург», сообщает пресс-служба московского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Желаем удачи, Милли», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немецкий форвард выступал на родине за «Фрайбург». В сезоне-2020/2021 немецкий футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«Вольфсбург» набрал в 2 матчах 2 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В следующем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» дома сыграет с «Аугсбургом». Матч состоится 4 октября.
- 2 октября 2020
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