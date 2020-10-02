Филипп: желание вернуться в Бундеслигу росло всё больше и больше

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп, который на правах аренды перешёл в «Вольфсбург», прокомментировал свой трансфер.



«Год в Москве позволил мне развиваться в игровом и личностном плане, я получил большой опыт. Однако в последнее время желание вернуться в немецкую Бундеслигу росло всё больше и больше. Я хотел проверить себя в этом чемпионате. Очень рад, что у меня появилась возможность приехать в Вольфсбург», — цитирует Филиппа пресс-служба немецкого клуба.



Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немецкий форвард выступал на родине за «Фрайбург». В сезоне-2020/2021 немецкий футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.



«Вольфсбург» набрал в 2 матчах 2 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В следующем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» дома сыграет с «Аугсбургом». Матч состоится 4 октября.

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп перешёл в «Вольфсбург» на правах аренды