Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это идеальный момент для переписывания истории

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом».
«Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещё и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.
Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдёт к важнейшей игре.
Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьёзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 2 октября 2020
-
22:47
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
21:59
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:49
-
20:43
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:49
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:37