Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это идеальный момент для переписывания истории

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом».



«Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещё и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.



Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдёт к важнейшей игре.



Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьёзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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