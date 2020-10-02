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Арсен Венгер: вероятно, я оставался в «Арсенале» слишком долго

Арсен Венгер: вероятно, я оставался в «Арсенале» слишком долго
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что ему следовало покинуть английскую команду раньше, чем он это сделал.

«Вероятно, я оставался в «Арсенале» слишком долго. Не знаю. Но я всегда был предан клубу. Думаю, я успешно провёл клуб через трудный период. В какой-то момент люди говорят, что ты слишком стар, но на самом деле не смотрят, что ты делаешь. Я служил клубу столько, сколько мог.

В «Арсенале» решили, что мне лучше остановиться. Я всегда жил с мыслью, что однажды это может произойти. Болельщики больше не были довольны. Некоторые из них. Конечно, я был в клубе 22 года и люди хотели перемен. Первое время без клуба было сложно — всё-таки я долго руководил «Арсеналом». Но позже я принял решение следить за «Арсеналом» на расстоянии», — приводит слова Венгера The Times.

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