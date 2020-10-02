Карвахаль может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил повреждение внутренней боковой связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.



По информации испанских СМИ, срок восстановления футболиста может занять до двух месяцев. Таким образом, Карвахаль может пропустить «эль классико», которое состоится в конце октября (точное время ещё не определено).



В нынешнем сезоне испанской Примеры Карвахаль провёл три матча. В минувшем чемпионате испанец вышел на поле в 31 матче чемпионата, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.



«Реал», набрав в трёх турах семь очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Лидером турнира является «Хетафе» (7), на втором месте — «Валенсия». В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Леванте». Матч состоится 4 октября, начало — в 17:00 мск.