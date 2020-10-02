Владислав Игнатьев: у «Локомотива» ужасная группа в Лиге чемпионов, я недоволен
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
«Группа ужасная, честно. Я недоволен. Когда я увидел «Баварию», подумал: «Только не она». Лучше бы «Барселона» или «Реал» попались. С «Атлетико» надо просто удачнее выступить, чем в прошлый раз. Про «Зальцбург» ничего не могу сказать», — сказал Игнатьев в интервью клубной пресс-службе «железнодорожников».
Напомним, в прошлом сезоне мюнхенская «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Единственный гол забил игрок «Баварии» Кингсли Коман.
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