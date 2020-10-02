«Тоттенхэм» арендовал форварда «Бенфики»
«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса на правах аренды.
Арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Винисиус будет выступать за «Тоттенхэм» под 45-м номером.
Карлос Винисиус стал игроком «Бенфики» в июле 2019 года. В минувшем сезоне Винисиус, забив в 32 матчах 18 голов, был одним из лучших бомбардиров чемпионата Португалии. Прошлую кампанию он завершил с 24 голами и 13 передачами в 46 матчах во всех турнирах.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в трёх матчах 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравший в трёх встречах 9 очков «Лестер Сити».
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