«Тоттенхэм» арендовал форварда «Бенфики»

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса на правах аренды.

Арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Винисиус будет выступать за «Тоттенхэм» под 45-м номером.

Карлос Винисиус стал игроком «Бенфики» в июле 2019 года. В минувшем сезоне Винисиус, забив в 32 матчах 18 голов, был одним из лучших бомбардиров чемпионата Португалии. Прошлую кампанию он завершил с 24 голами и 13 передачами в 46 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал в трёх матчах 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравший в трёх встречах 9 очков «Лестер Сити».