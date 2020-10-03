Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: для «Спартака» ничья в матче с «Зенитом» будет неплохим результатом

Мостовой: для «Спартака» ничья в матче с «Зенитом» будет неплохим результатом
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«На стороне «Спартака» есть эмоции, есть тот факт, что команда сейчас лидер, играет дома. Да, если у «Зенита» все будут здоровы, то у питерцев класс исполнителей будет выше. Дзюба раззабивался. При Тедеско команда играет одинаково: пять защитников, трое опорных и два нападающих, которые сейчас в хорошей физической форме.

Непредсказуемости «Спартаку» немного не хватает. Если брать последние игры, то еле-еле обыграли «Тамбов», креатива не хватает. Но в одной игре победить может любой. Для «Спартака» это шанс побороться за чемпионство, потому что у других начнутся еврокубки. Ничья будет для «Спартака» неплохим результатом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020