Мостовой: для «Спартака» ничья в матче с «Зенитом» будет неплохим результатом

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«На стороне «Спартака» есть эмоции, есть тот факт, что команда сейчас лидер, играет дома. Да, если у «Зенита» все будут здоровы, то у питерцев класс исполнителей будет выше. Дзюба раззабивался. При Тедеско команда играет одинаково: пять защитников, трое опорных и два нападающих, которые сейчас в хорошей физической форме.
Непредсказуемости «Спартаку» немного не хватает. Если брать последние игры, то еле-еле обыграли «Тамбов», креатива не хватает. Но в одной игре победить может любой. Для «Спартака» это шанс побороться за чемпионство, потому что у других начнутся еврокубки. Ничья будет для «Спартака» неплохим результатом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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