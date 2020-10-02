«Краснодар» стартует в Лиге чемпионов с выездного матча с «Ренном» 20 октября

Опубликовано расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проведёт первый матч на выезде с «Ренном» 20 октября. Последний матч групповой стадии «быки» проведут в Лондоне с «Челси» 8 декабря.



В 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева дома сыграют с лондонским «Челси». Позже «Краснодар» сыграет с «Севильей» в Испании, встреча состоится 4 ноября. В 4-м туре «быки» на домашнем стадионе примут «Севилью», а 5 декабря в Краснодаре состоится второй матч российской команды с французским «Ренном».



Напомним, «Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. От России в главном еврокубковом турнире сыграют также петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».