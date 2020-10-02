«Зенит» примет «Боруссию» Д в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов 8 декабря

Опубликовано расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» проведёт первый матч дома с «Брюгге» 20 октября, последний матч групповой стадии состоится также дома с дортмундской «Боруссией» 8 декабря.



Во втором туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые проведут выездной матч. Петербургский клуб отправится в Германию, где 28 октября встретится с «Боруссией». Затем подопечные Сергея Семака 4 ноября примут «Лацио».



В четвёртом туре «Зениту» предстоит отправиться в Италию. Встреча с римлянами назначена на 24 ноября. 2 декабря петербуржцы на выезде сыграют с «Брюгге».



«Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в восьмой раз в своей истории. Лучшим достижением петербургского клуба является выход в 1/8 финала.