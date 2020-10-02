ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги Европы сыграет с «Вольфсбергом»

Опубликовано расписание матчей группового этапа Лиги Европы. ЦСКА проведёт первый матч на выезде с «Вольфсбергом» 22 октября, последний матч групповой стадии состоится в гостях с загребским «Динамо» 10 декабря.



Во втором туре Лиги Европы первым у «армейцев» будет домашний матч. В Москву приедет загребское «Динамо», встреча состоится 29 октября. Затем подопечные Виктора Гончаренко 5 ноября отправятся в гости к «Фейеноорду».



В четвёртом туре ЦСКА предстоит провести ответную встречу с нидерландским клубом. Встреча с «Фейеноордом» назначена на 26 ноября. Последний домашний матч группового этапа красно-синие проведут 3 декабря с «Вольфсбергом».



По итогам сезона-2019/2020 ЦСКА занял в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.