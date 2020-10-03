Червиченко: «Зенит» на сегодня сильнее. Обыграет «Спартак», как в Кубке — со счётом 2:1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом».
«Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. «Спартаку» вообще играть осторожно — всё равно что расписаться в поражении. Нынешний «Спартак» прежде всего и хорош тем, что первые двадцать минут бежит, атакует, давит. И если забивает быстрый гол, то вынуждает соперника отвечать, а сам ловит его на контратаках.
До последнего тура я считал, что «Спартак», скорее всего, выиграет. Он был лёгкий, интересный. А «Зенит» — наоборот, громоздкий, тяжёлый. Но после того как чемпион поиздевался над «Уфой», просто унизив соперника, а «Спартак» выиграл только за счёт дурноты вратаря «Тамбова», моё мнение изменилось. Победит «Зенит». Счёт? Как в Кубке — 2:1. Конечно, в футболе всякое бывает — и у Айртона мячи от коленки залетают, но если говорить об объективных вводных, то «Зенит» на сегодня сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
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