«Унион» разгромил «Майнц» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Униона» Макс Крузе. В начале второго тайма, на 49-й минуте, форвард Маркус Ингвартсен упрочил преимущество хозяев в счёте. На 63-й минуте защитник берлинской команды Марвин Фридрих довёл счёт до разгромного. Через 1 минуту нападающий «Униона» Йоэль Похьянпало установил итоговый счёт.



Берлинский «Унион» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (0) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «Хоффенхайм», в 2 матчах набравший 6 очков.