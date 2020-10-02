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«Унион» разгромил «Майнц» в домашнем матче Бундеслиги

«Унион» разгромил «Майнц» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Униона» Макс Крузе. В начале второго тайма, на 49-й минуте, форвард Маркус Ингвартсен упрочил преимущество хозяев в счёте. На 63-й минуте защитник берлинской команды Марвин Фридрих довёл счёт до разгромного. Через 1 минуту нападающий «Униона» Йоэль Похьянпало установил итоговый счёт.

Берлинский «Унион» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (0) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «Хоффенхайм», в 2 матчах набравший 6 очков.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
02 октября 2020, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
4 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Крузе – 13'   2:0 Ингвартсен – 49'   3:0 Фридрих – 63'   4:0 Похьянпало – 64'
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