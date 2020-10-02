«Реал» может перехватить Ауара у «Арсенала»

Мадридский «Реал» хочет подписать полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара, которым активно интересуется лондонский «Арсенал», сообщает L'Equipe.



По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично следит за успехами 22-летнего французского хавбека. Сообщается, что уже состоялся диалог между сторонами. Ранее появилась информация, что «канониры» уже согласовали условия пятилетнего контракта с Ауаром.



Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что в нынешнее трансферное окно хавбек является приоритетной целью лондонского «Арсенала». Президент «Лиона» сообщал, что клуб запросил у «Арсенала» более € 40 млн.