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Гол Квальяреллы помог «Сампдории» обыграть «Фиорентину» в матче Серии А

Гол Квальяреллы помог «Сампдории» обыграть «Фиорентину» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 42-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 72-й минуте форвард «Фиорентины» Душан Влахович сравнял счёт. Через 11 минут полузащитник «Сампдории» Валерио Верре установил итоговый счёт встречи.

«Сампдория» набрала первые 3 очка в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнования является «Наполи», в 2 встречах набравший 6 очков.

Италия - Серия А. 3-й тур
02 октября 2020, пятница. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Сампдория
Генуя
0:1 Квальярелла – 42' (пен)   1:1 Влахович – 72'   1:2 Верре – 83'
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