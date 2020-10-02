Гол Квальяреллы помог «Сампдории» обыграть «Фиорентину» в матче Серии А
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В конце первого тайма, на 42-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 72-й минуте форвард «Фиорентины» Душан Влахович сравнял счёт. Через 11 минут полузащитник «Сампдории» Валерио Верре установил итоговый счёт встречи.
«Сампдория» набрала первые 3 очка в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнования является «Наполи», в 2 встречах набравший 6 очков.
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