Источник: защитник «Манчестер Юнайтед» Далот продолжит карьеру в «Милане»
Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот продолжит карьеру в «Милане», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По данным источника, итальянский клуб арендовал 21-летнего футболиста на год. Сообщалось, что манкунианцы настаивали на полноценном трансфере.
Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 22 млн. В прошлом сезоне португалец не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года.
«Милан», в двух турах набрав шесть очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре миланцы примут «Специю» 4 ноября. Начало — в 19:00 мск.
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