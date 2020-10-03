«Фратрия» прокомментировала раскол между фанатами «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало выход коллектива Supporters Group из своего состава.
«Друзья, сегодня объединение болельщиков Supporters Group заявило о выходе из „Фратрии“. Так как дело касается „Фратрии“, и мы получаем много вопросов по этой теме, то тоже дадим свои комментарии.
Те, кто хотя бы изредка посещает стадион и немного следит за раскладами в спартаковском движении, знают, что фактически объединение Supporters Group в последнее время двигалось своим курсом и не принимало участия в деятельности „Фратрии“.
В целом мы считаем такое заявление уместным и правильным шагом со стороны Supporters Group, так как несколько лет спартаковские фанаты жили в определённом непонимании взаимоотношений между коллективами. На сегодняшний день в состав „Фратрии“ входят коллективы The Union, Gladiators Firm '96, „Запад“, „Синдикат“, CWO, Mad Butchers, „Туки“, „Браво“, „Ультра“.
Данное заявление никоим образом не отразится на внутреннем взаимодействии между „Фратрией“ и Supporters Group в интересах трибуны, так как этой ситуации уже не первый год и все механизмы давно отработаны», — говорится в заявлении «Фратрии» во «ВКонтакте».
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