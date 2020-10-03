Гвардиола: знаю, что Гарсия хочет уйти в «Барселону», но пока между клубами нет соглашения

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об интересе со стороны «Барселоны» к 19-летнему испанскому защитнику «горожан» Эрику Гарсие.

«Знаю, что Эрик Гарсия хочет покинуть клуб, и что он нужен «Барселоне», но сейчас между клубами нет соглашения. Я не знаю, чем это всё закончится», — цитирует Гвардиолу итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Источник отмечает, что в ближайшие дни «Барселона» совершит последнюю попытку трансфера игрока, в случае, если предложение вновь будет отвергнуто руководством «Манчестер Сити», то игрок перейдёт в стан сине-гранатовых бесплатно по окончанию контракта в июне 2021 года.

Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В прошедшем сезоне он провёл за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.