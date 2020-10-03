Спортивный директор «ПСЖ»: Ауар – это мечта, но сейчас не время для его подписания

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал информацию о появившемся интересе к 22-летнему французскому полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару.

«Ауар — это мечта. Но сейчас не время для его подписания», — приводит слова Леонардо итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Журналист отмечает, что главный претендент на Ауара – это по-прежнему лондонский «Арсенал». Однако руководство «Лиона» не желает идти на уступки, требуя за игрока € 50 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.