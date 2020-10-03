Жозе Моуринью: в «Манчестер Юнайтед» я выиграл всё, что мог

57-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», вспомнил о периоде работы в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 года в преддверии воскресного матча на «Олд Траффорд».
«Болельщики знают, что, тренируя «Манчестер Юнайтед», я отдавал от себя всё, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, отдав клубу свою жизнь и продемонстрировав профессионализм, как и всегда.
У меня осталось много замечательных друзей на всю жизнь, которых я встретил в клубе. Остаются только хорошие чувства, чувства, которые мне придётся забыть на 90 минут, потому что в течение 90 минут выиграть хотят обе команды – это футбол.
Жажда мести? Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд» как тренер «Манчестер Юнайтед» и как тренер соперников. Месть за что? Никто там плохо ко мне не относился, все были добры по отношению ко мне», — цитирует Моуринью Goal.
Напомним, что в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью завоевал Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2017) и Лигу Европы (2017).
Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» состоится в воскресенье, 4 октября. Начало – 18:30 мск.
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