Жозе Моуринью: в «Манчестер Юнайтед» я выиграл всё, что мог

57-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», вспомнил о периоде работы в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 года в преддверии воскресного матча на «Олд Траффорд».

«Болельщики знают, что, тренируя «Манчестер Юнайтед», я отдавал от себя всё, что мог. Я выигрывал то, что можно было выиграть, отдав клубу свою жизнь и продемонстрировав профессионализм, как и всегда.



У меня осталось много замечательных друзей на всю жизнь, которых я встретил в клубе. Остаются только хорошие чувства, чувства, которые мне придётся забыть на 90 минут, потому что в течение 90 минут выиграть хотят обе команды – это футбол.



Жажда мести? Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд» как тренер «Манчестер Юнайтед» и как тренер соперников. Месть за что? Никто там плохо ко мне не относился, все были добры по отношению ко мне», — цитирует Моуринью Goal.



Напомним, что в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью завоевал Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2017) и Лигу Европы (2017).



Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» состоится в воскресенье, 4 октября. Начало – 18:30 мск.