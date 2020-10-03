Фрэнк Лэмпард назвал 3 игроков, которые могут покинуть «Челси» на правах аренды

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал троих игроков «аристократов», которые до конца трансферного окна могут отправиться в аренду.
«У нас действительно большой состав, я не хочу вдаваться в слухи в последние несколько дней окна, поэтому мы посмотрим, как будут развиваться события в следующие несколько дней. Мы сосредоточены на завтрашней игре с «Кристал Пэлас», об остальном – в понедельник.
Что касается будущего Рубена Лофтуса-Чика, Каллума Хадсона-Одои и Фикайо Томори, то в ситуации с возможной арендой каждого из них мы должны обсудить, что будет лучше, как для игрока, так и клуба. Я бы принял этих 3 игроков во внимание, но пока ничего не могу сказать. У меня хорошие отношения с ними, но в ближайшие дни мы лично обсудим с каждым из них некоторые вопросы.
Как только окно закроется, каждый игрок, находящийся здесь, будет использован, потому что впереди длинный сезон и множество соревнований», — цитирует Лэмпарда Tribal Football.
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