Арсен Венгер рассказал о предложениях от «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что несколько раз отклонял предложения французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Юнайтед», ещё будучи тренером «пушкарей».

«Да, мне несколько раз предлагали работу в «ПСЖ». Не могу вам сказать когда, но было предложение и от «Манчестер Юнайтед».

С Алексом Фергюсоном у нас было несколько отличных битв. Он очень умный человек. Глупец бы не выстроил такую карьеру», — цитирует Венгера Goal со ссылкой на The Times.

Также Венгер поведал, что Хосеп Гвардиола сам просил взять его в «Арсенал» в качестве игрока.

«Когда Гвардиола ещё был игроком, он приходил ко мне домой, чтобы попросить взять его в «Арсенал». Но в то время у нас были Патрик Виейра и Жилберто Силва. Я не мог его взять».