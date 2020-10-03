Кокорин не сыграет с «Зенитом», у Мане — коронавирус. Главное к утру

Кокорин не сыграет с «Зенитом», «Лейкерс» — в двух победах от чемпионства, Лукаку — лучший в Лиге Европы-2019/2020. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит центральный матч 10-го тура чемпионата России с «Зенитом».
2. Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом.
3. ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» на групповом этапе ЛЕ.
4. Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Майами». Счёт финальной серии — 2-0
5. Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп на правах аренды перешёл в «Вольфсбург».
6. Финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 может пройти в России.
7. Ромелу Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА в сезоне-2019/2020.
8. Источник: «Зенит» предложил «Спортингу» € 20 млн за хавбека Вендела.
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