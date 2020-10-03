Заразившийся коронавирусом Садио Мане рассказал о самочувствии
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии и призвал соблюдать необходимые меры, чтобы избежать заражения.
«Всем привет! Мой результат теста на коронавирус оказался положительным, но чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов не проявляется. Немедленно ушёл на карантин и начал процесс восстановления.
Убедитесь, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и близких. Мы должны избежать второй волны распространения коронавируса по всему миру. Вернусь сильнее, чем прежде. Мы преодолеем это вместе», — написал Мане на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, коронавирусная инфекция была выявлена и у другого футболиста «Ливерпуля», Тьяго Алькантары.
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом
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