Заразившийся коронавирусом Садио Мане рассказал о самочувствии

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии и призвал соблюдать необходимые меры, чтобы избежать заражения.



«Всем привет! Мой результат теста на коронавирус оказался положительным, но чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов не проявляется. Немедленно ушёл на карантин и начал процесс восстановления.



Убедитесь, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и близких. Мы должны избежать второй волны распространения коронавируса по всему миру. Вернусь сильнее, чем прежде. Мы преодолеем это вместе», — написал Мане на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, коронавирусная инфекция была выявлена и у другого футболиста «Ливерпуля», Тьяго Алькантары.