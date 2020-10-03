Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заразившийся коронавирусом Садио Мане рассказал о самочувствии

Заразившийся коронавирусом Садио Мане рассказал о самочувствии
Футбол / Англия 0

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии и призвал соблюдать необходимые меры, чтобы избежать заражения.

«Всем привет! Мой результат теста на коронавирус оказался положительным, но чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов не проявляется. Немедленно ушёл на карантин и начал процесс восстановления.

Убедитесь, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и близких. Мы должны избежать второй волны распространения коронавируса по всему миру. Вернусь сильнее, чем прежде. Мы преодолеем это вместе», — написал Мане на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, коронавирусная инфекция была выявлена и у другого футболиста «Ливерпуля», Тьяго Алькантары.

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020