Клопп опасается рисков заражения игроков коронавирусом во время международного перерыва
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил обеспокоенность в связи с выступлением футболистов за сборные в условиях пандемии коронавируса и отметил, что клуб пытался добиться ясности от национальных команд относительно протоколов безопасности.
«Не хочу показаться неуважительным по отношению к другим странам и их методам борьбы с распространением коронавируса, но в Англии мы знаем, как справляемся с этим. У нас есть информация. Так что немного обеспокоен, потому что трудно поддерживать контакт с футбольными ассоциациями по всему миру. Я действительно понимаю, насколько сложная сейчас ситуация, но информация, которую мы получаем от некоторых футбольных ассоциаций, далека от идеала», — приводит слова Клоппа Reuters.
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